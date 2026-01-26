Nella sentenza Hocus Pocus, le motivazioni evidenziano come i boss dello spaccio, considerati imprenditori del settore, abbiano organizzato due associazioni a delinquere tra Erba e Canzo. In particolare, Vincenzo Milazzo è stato riconosciuto come il punto di riferimento che gestiva direttamente le attività di distribuzione di sostanze stupefacenti nelle aree di Erba, Canzo e Asso, dimostrando un'organizzazione strutturata e stabile.

Erba (Como) – Un vero e proprio legame associativo, dimostrato dal fatto che Vincenzo Milazzo dirigeva in prima persona lo spaccio di sostanza stupefacenti nella zona di Erba, Canzo e Asso. La dettagliata ricostruzione del suo ruolo emerge dalle motivazioni della sentenza depositate dal gup di Milano Luigi Iannelli, che a maggio ha condannato Milazzo, 40 anni, di Canzo, a 16 anni e 4 mesi di reclusione e con lui altri 18 imputati che hanno scelto il rito abbreviato e che facevano capo a due distinte e inequivocabili associazioni a delinquere. L’indagine Hocus Pocus. L’indagine Hocus Pocus, coordinata dal sostituto procuratore della Dda di Milano Sara Ombra, era stata portata avanti dalla Squadra Mobile di Como dal 2020, e nel 2024 era sfociata nell’esecuzione di trenta misure cautelari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Boss dello spaccio come imprenditori, nelle motivazioni della sentenza Hocus Pocus le due associazioni a delinquere tra Erba e Canzo

