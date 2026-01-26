Borussia Inter arbitro ecco chi dirigerà la sfida | precedente amaro per i colori nerazzurri

Il match tra Borussia Dortmund e Inter, in programma mercoledì al Signal Iduna Park, sarà diretto dall’arbitro Istvan Kovacs. Questa sfida, valida per l’ultimo turno della fase a gironi di Champions League, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con i nerazzurri che cercano di consolidare la qualificazione. Di seguito, i dettagli sulla designazione arbitrale e il precedente che coinvolge i colori nerazzurri.

Borussia Inter arbitro. Sarà Istvan Kovacs il direttore di gara di Borussia Dortmund-Inter, sfida valida per l’ultimo turno della League Phase di Champions League in programma mercoledì sera al Signal Iduna Park. La designazione affida il match a un arbitro di grande esperienza internazionale, chiamato a gestire una partita delicata e potenzialmente decisiva per il percorso europeo dei nerazzurri. Il fischietto rumeno di origini ungheresi sarà affiancato dagli assistenti connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi. Un team tutto rumeno sulle corsie laterali, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Szabolcs Kovacs, fratello minore dell’arbitro principale.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter Pisa arbitro: ecco chi dirigerà la sfidaPer la partita tra Inter e Pisa, valida per la 22ª giornata di Serie A 2025-2026, l’arbitro designato è Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

Archiviata la gara contro il Pisa, l'Inter si ritroverà oggi ad Appiano Gentile per preparare la sfida di mercoledì contro il Borussia Dortmund facebook

L'Inter torna a sfidare il Borussia Dortmund. L'ultimo precedente sei anni fa, nel segno di Lautaro x.com