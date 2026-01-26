In vista della partita di Champions League del 28 gennaio 2026, Borussia Dortmund e Inter si sfidano nell'ultimo turno della fase a gironi. Entrambe le squadre hanno poche possibilità di qualificarsi tra le prime otto, rendendo questa partita decisiva per il proseguimento della competizione. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida importante.

Borussia Dortmund e Inter si trovano di fronte nell’ultimo turno della fase campionato di Champions League e hanno entrambe pochissime Champions di entrare nelle prime otto. L’accesso diretto agli è complicato per entrambe, ma qualche chance in più ce l’ha l’Inter che ha 12 punti. Ai nerazzurri serve per forza una vittoria e poi una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Inter (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Il match tra Tottenham e Borussia Dortmund, in programma il 20 gennaio 2026 alle ore 21:00, si inserisce nella settima giornata della fase a girone di Champions League.

