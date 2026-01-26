Borussia Dortmund-Inter Champions League 28-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
In vista della partita di Champions League del 28 gennaio 2026, Borussia Dortmund e Inter si sfidano nell'ultimo turno della fase a gironi. Entrambe le squadre hanno poche possibilità di qualificarsi tra le prime otto, rendendo questa partita decisiva per il proseguimento della competizione. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida importante.
Borussia Dortmund e Inter si trovano di fronte nell’ultimo turno della fase campionato di Champions League e hanno entrambe pochissime Champions di entrare nelle prime otto. L’accesso diretto agli è complicato per entrambe, ma qualche chance in più ce l’ha l’Inter che ha 12 punti. Ai nerazzurri serve per forza una vittoria e poi una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Borussia Dortmund Inter
Ultime notizie su Borussia Dortmund Inter
Argomenti discussi: Borussia Dortmund-Inter, dove vederla in TV; Borussia Dortmund-Inter: probabili, fiducia a Thuram; Champions, Borussia Dortmund-Inter: Sky, Prime o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming; Formazioni Borussia Dortmund-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Pio Esposito, Luis Henrique e Lautaro Martinez.
