Borussia Dortmund-Inter Champions League 28-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Entrambe a segno

Questa sera si gioca l’ultimo turno della fase a gironi di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter. Entrambe le squadre hanno poche possibilità di passare agli ottavi, quindi la partita si prevede aperta e combattuta. Entrambe le formazioni hanno già trovato la rete in questo match, rendendo il confronto ancora più interessante. La sfida si gioca alle 21:00 e potrebbe decidere le sorti di entrambe nel torneo.

Borussia Dortmund e Inter si trovano di fronte nell'ultimo turno della fase campionato di Champions League e hanno entrambe pochissime Champions di entrare nelle prime otto. L'accesso diretto agli ottavi è complicato per entrambe, ma qualche chance in più ce l'ha l'Inter che ha 12 punti. Ai nerazzurri serve per forza una vittoria e poi.

