Bologna donna investe anziana su una carrozzina e scappa | Pensavo fosse un grosso masso

26 gen 2026

A San Lazzaro, una donna ha investito un'anziana su una carrozzina senza fermarsi a prestare soccorso, dichiarando di aver pensato si trattasse di un grosso masso. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità, sottolineando l’importanza di comportamenti responsabili e rispettosi nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. Indagini sono in corso per chiarire le dinamiche e individuare eventuali responsabilità.

È accaduto a San Lazzaro: l'automobilista ha travolto una donna su una carrozzina ma non si è fermata a prestare soccorso. Dopo essere stata individuata ha detto che credeva di aver colpito un masso. Ora rischia fino a 3 anni di carcere.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Auto pirata travolge una donna con disabilità sulla carrozzina: "Pensavo fosse un masso"Una donna di 72 anni è stata denunciata dai vigili urbani di San Lazzaro, Bologna, per aver travolto una persona con disabilità senza fermarsi a prestare soccorso.

