Bologna donna investe anziana su una carrozzina e scappa | Pensavo fosse un grosso masso

A San Lazzaro, una donna ha investito un'anziana su una carrozzina senza fermarsi a prestare soccorso, dichiarando di aver pensato si trattasse di un grosso masso. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità, sottolineando l’importanza di comportamenti responsabili e rispettosi nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. Indagini sono in corso per chiarire le dinamiche e individuare eventuali responsabilità.

Bologna, la donna alla guida di una Fiat Panda, stava viaggiando in direzione Bologna quando ha centrato, in via Jussi il mezzo elettrico che procedeva nella sua stessa direzione facebook

