Bologna dà voce all’underground | nasce retro scena live 2026

Bologna, Città Creativa della Musica UNESCO dal 2006, accoglie RETRO SCENA live 2026. Questo nuovo format si focalizza sulla musica d’autore e le contaminazioni sonore underground, offrendo uno spazio dedicato alle espressioni artistiche più autentiche e innovative. Un’occasione per valorizzare la scena musicale locale e promuovere il dialogo tra generi e stili diversi, rafforzando il ruolo di Bologna come centro di creatività e cultura musicale.

Bologna, dichiarata dall'UNESCO nel 2006 Città Creativa della Musica, dà il benvenuto vent'anni più tardi a RETRO SCENA live 2026: un nuovo format dedicato principalmente alla canzone d'autore e derivati, ma totalmente aperto ad ogni altra forma di contaminazione sonora underground e fuori dalle logiche di mercato, così che si possa dar finalmente voce ad una creatività musicale eterogenea ed inclusiva troppo spesso sommersa e soffocata dal mainstream contemporaneo. La rassegna, che inaugura il 29 Gennaio al BACKROOM di Strada Maggiore 58b, nasce da un'idea di Antonio Landi e Francesco Cammarota e vede come Direttore Artistico Luigi Grella, che proprio presso il DAMS di Bologna ha studiato progettazione e realizzazione di eventi musicali.

