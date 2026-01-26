Bobby Solo si sente male prima di Domenica In | Non riuscivo a respirare la battuta di Iva Zanicchi

Prima della registrazione di Domenica In, Bobby Solo ha avuto un episodio di malessere durante la notte, segnalando difficoltà respiratorie. L'artista ha comunicato di non riuscire a respirare correttamente, suscitando preoccupazione tra i suoi collaboratori. La situazione è stata gestita con attenzione, e si stanno valutando eventuali controlli medici per garantire il suo stato di salute.

