Bobby Solo si sente male prima di Domenica In | Non riuscivo a respirare la battuta di Iva Zanicchi
Piccolo problema di salute per Bobby Solo prima della diretta di Domenica In del 25 gennaio. Il cantante si è sentito male durante la notte: "Non riuscivo a respirare". In studio Iva Zanicchi, afona, ha sdrammatizzato: "Un ricovero di vecchi".🔗 Leggi su Fanpage.it
“Stanotte ho avuto un malore, non riuscivo a respirare. Ho avuto paura”: la rivelazione di Bobby Solo a Domenica In. Iva Zanicchi: “Un ricovero di vecchi. Io sto male, lui sta male…”Durante una recente intervista a Domenica In, Bobby Solo ha condiviso di aver avuto un malore che gli ha causato paura e difficoltà respiratorie.
Bobby Solo e Iva Zanicchi a Domenica In: la musica vince anche i piccoli malanni La puntata di Domenica In del 25 gennaio ha visto ospiti speciali come Bobby Solo e Iva Zanicchi, che hanno condiviso con il pubblico momenti di musica e aneddoti dal mon facebook
