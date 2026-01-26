Bobby Solo | Mancan canzoni da cantare in doccia

Bobby Solo commenta le differenze tra la musica di oggi e quella del passato, sottolineando come molti brani recenti siano meno memorabili e più parlati. Nonostante le numerose esclusioni a Sanremo, il cantante continua ad avere un’intensa attività live, con numerosi concerti estivi. Le sue parole riflettono un punto di vista critico ma rispettoso sull’evoluzione musicale e sulla sua carriera artistica.

Il cantante: «I brani di oggi sono troppo “parlati”, uno non se li ricorda. Sanremo mi ha rifiutato 7 volte, eppure d’estate faccio 40 concerti. Con Celentano a Roma camminavamo fino alle 4 di notte: mi portava nelle farmacie». Eccomi Bobby! «Sono qui pronto per te. Alla grande! Perfetto!». Perfetto! Ho ascoltato il tuo nuovo brano che mi hai inviato ieri. Video attraente. Il titolo è Io puzzo. «Simpatico no? (intona una strofa, ndr) “io puzzo, lo sai che puzzo giorno e notte puzzo e puzzerò”.». 🔗 Leggi su Laverita.info

Durante l'ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha chiarito alcune questioni personali, rivolgendo a Bobby Solo una frase riguardante la sua famiglia.

Bobby Solo, noto cantante italiano, ha avuto cinque figli da tre diverse donne.

Bobby Solo: «Ho rifiutato Michelle dei Beatles e le canzoni di Moroder. Mi hanno fregato tutto, sono stato truffato ma non ho rimpianti»Bobby Solo spegnerà 80 candeline il prossimo 18 marzo e guarda indietro senza rimpianti. Con due vittorie al Festival di Sanremo, milioni di dischi venduti e un'inconfondibile voce che ha attraversato ... corriereadriatico.it

Bobby Solo: «Ho rifiutato Michelle dei Beatles e le canzoni di Moroder. Mi hanno fregato tutto, sono stato truffato ma non ho rimpianti»La carriera di Bobby Solo è costellata di successi, ma anche di grandi rifiuti: «L'editore dei Beatles mi propose Michelle. Io, ingenuo e fissato con Elvis, risposi che sembrava una canzoncina ... leggo.it

Bobby Solo, il malore prima di Domenica In: “Non riuscivo a respirare” (Adnkronos) - "Stanotte ho avuto un malore". Bobby Solo, ospite oggi domenica 25 gennaio, a Domenica In ha raccontato di aver avuto un problema di salute durante la notte, prima di and - facebook.com facebook