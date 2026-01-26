A Blello, piccolo comune della Val Brembilla, l’approvvigionamento idrico è interrotto da oltre sei mesi a causa di problematiche burocratiche. La carenza d’acqua sta interessando i 71 abitanti del paese, rendendo difficile la normale quotidianità. La situazione evidenzia le difficoltà amministrative che possono rallentare interventi urgenti, sottolineando l’importanza di un’efficace gestione delle risorse e delle procedure burocratiche.

Blello (Bergamo) - Un paese senz’acqua da sei mesi. Accade a Blello, in Val Brembilla, laterale della Valle Brembana, 71 abitanti, il comune meno popolato della Bergamasca. Dal 23 luglio la frazione di Curnino e la casa parrocchiale di Blello vivono nell’emergenza senza fine. Tutto è iniziato da un’intossicazione gastrintestinale che ha colpito un gruppo scout ospite della parrocchia. Da quel momento i sigilli dell’autorità giudiziaria hanno bloccato i contatori. La situazione sei mesi dopo. Sei mesi dopo, la situazione è diventata insostenibile. Nonostante le analisi di Uniacque e Ats Bergamo abbiano certificato la piena potabilità dell’acqua, i sigilli sono restati al loro posto, in attesa di un provvedimento di dissequestro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Blello senz’acqua dopo l’intossicazione degli scout: “Così da luglio, noi ostaggio della burocrazia”

Paura a scuola, studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua in bottiglia: sospetta intossicazioneQuattro studenti di un liceo di Casamicciola Terme sono stati ricoverati in ospedale dopo aver manifestato malori improvvisi, presumibilmente a causa di un’intossicazione da acqua minerale in bottiglia.

Ischia, quattro studenti in ospedale dopo aver bevuto acqua in bottiglia: indagini su possibile intossicazione da distributore automaticoQuattro studenti di Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia, sono stati ricoverati in ospedale dopo aver bevuto acqua minerale da un distributore automatico.

