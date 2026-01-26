Big Fat Band di Massimo Pirone in concerto

La Big Fat Band di Massimo Pirone propone un concerto con arrangiamenti originali dedicati a importanti figure del jazz americano, come Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Dean Martin, Bobby Darin e Sarah Vaughan. Il repertorio include anche omaggi ai Beatles, rivisitati in chiave jazzistica. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, offrendo un’interpretazione autentica e curata di brani iconici, eseguiti con attenzione e rispetto per la loro storia.

La Big Fat Band è un'orchestra attiva da tanti anni e vanta concerti al parco della musica jazz festival, al Roma Jazz festival, Anagni-jazz festival. Alatri jazz festival e molti altri tra cui anche Villa celimontana, Jazz image e Casa del jazz.; ha effettuato varie Dirette tv su Rai 1 dal Parlamento.

A Roma lo swing di Natale con la Big Fat BandChe lo swing sia prepotentemente tornato di moda è ormai un dato di fatto, e lo stile jazz nato negli anni ’30 continua a far breccia in ogni tipo di pubblico, a partire da quello giovane e ... ilmessaggero.it

Massimo Pirone Big Fat Band feat. Marcello Rosa & Andrea Tofanelli al Cotton ClubPrimo di tanti appuntamenti al Cotton Club sulla storia del jazz. Si parte con Le Origini, e a raccontarle sarà la Big Fat Band del maestro e trombonista Massimo Pirone. Massimo inizia la sua ... romatoday.it

