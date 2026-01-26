Biblioteca Classense l' aula magna sempre più integrata nel turismo ravennate | nuove modalità di fruizione

La Biblioteca Classense di Ravenna ha recentemente riaperto l’Aula Magna, restaurata dopo i danni causati dal terremoto del 2019. L’intervento ha permesso di valorizzare ulteriormente questo spazio storico, che ora si integra sempre più nel panorama turistico della città. La nuova fruizione dell’Aula Magna offre ai visitatori un’esperienza culturale arricchita, contribuendo alla promozione del patrimonio locale con modalità innovative e rispettose della sua storia.

Oggetto di un lungo e attento lavoro di restauro della volta e degli affreschi, danneggiati dal terremoto del 2019, l’Aula Magna della Biblioteca Classense è stata riaperta al pubblico lo scorso aprile. Da allora un ricco calendario di aperture straordinarie, visite guidate ed eventi espositivi ha restituito alla comunità la possibilità di ammirare uno degli spazi più prestigiosi della biblioteca, certamente il più iconico, degno di essere annoverato tra i monumenti tappa di una visita turistica alla città. Terminata questa prima fase di iniziative, la programmazione delle giornate di apertura dell’Aula Magna della Classense è stata strutturata proprio per intercettare al meglio un pubblico di appassionati, visitatori e turisti: il venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, a partire da venerdì 30 gennaio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Biblioteca Classense, l'aula magna sempre più integrata nel panorama dell’offerta turistica cittadina: nuove modalità di fruizioneLa Biblioteca Classense ha recentemente riaperto l’Aula Magna, restaurata dopo i danni del terremoto del 2019.

Intossicazioni da monossido, casi in aumento nel Ravennate: "Sempre più incidenti domestici, la manutenzione è importante"Negli ultimi tempi si registra un aumento di intossicazioni da monossido di carbonio nel Ravennate, spesso legate a incidenti domestici.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Pier Ferdinando Casini presenta il suo libro Al centro dell’aula, dalla Prima Repubblica a oggi; La politica è la mia vita: alla Classense Casini ha raccontato con il suo libro 40 anni di storia italiana; Casini ’Al centro dell’aula’: Odio gli integralismi, no al monopolio della verità; Una vita al centro dell’aula Casini presenta il libro | Riflessione sul presente.

Ravenna. L’Aula Magna della Classense entra stabilmente nei percorsi turistici della cittàL’Aula Magna della Biblioteca Classense diventa a pieno titolo una tappa del percorso turistico e culturale di Ravenna ... ravennanotizie.it

Biblioteca Classense: quando riapre al pubblico l’Aula MagnaRavenna, 27 marzo 2025 – C’è la data per la riapertura al pubblico dell’Aula Magna della Bilioteca Classense, l’antica biblioteca del monastero camaldolese, oggi sede della biblioteca civica. Venerdì ... ilrestodelcarlino.it

Venerdì 30 gennaio alle 17.30, alla Manica Lunga della Biblioteca Classense, inaugura la mostra “Il Pinocchio di Wolfango”, a cura di Sebastiana Nobili e Alighiera Peretti Poggi. facebook