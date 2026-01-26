Biblioteca Classense l' aula magna sempre più integrata nel panorama dell’offerta turistica cittadina | nuove modalità di fruizione

La Biblioteca Classense ha recentemente riaperto l’Aula Magna, restaurata dopo i danni del terremoto del 2019. L’intervento ha interessato la volta e gli affreschi, valorizzando ulteriormente uno degli spazi più rappresentativi della storica istituzione. Questa rinnovata funzionalità permette di integrare l’Aula Magna nel panorama dell’offerta culturale e turistica della città, offrendo nuove modalità di fruizione e approfondimento per visitatori e cittadini.

Oggetto di un lungo e attento lavoro di restauro della volta e degli affreschi, danneggiati dal terremoto del 2019, l'Aula Magna della Biblioteca Classense è stata riaperta al pubblico lo scorso aprile. Da allora un ricco calendario di aperture straordinarie, visite guidate ed eventi espositivi ha restituito alla comunità la possibilità di ammirare uno degli spazi più prestigiosi della biblioteca, certamente il più iconico, degno di essere annoverato tra i monumenti tappa di una visita turistica alla città. Terminata questa prima fase di iniziative, la programmazione delle giornate di apertura dell'Aula Magna della Classense è stata strutturata proprio per intercettare al meglio un pubblico di appassionati, visitatori e turisti: il venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, a partire da venerdì 30 gennaio.

