Bibliografia degli scritti di Giuseppe Galasso mercoledì 28 la presentazione

Il prossimo mercoledì 28 gennaio alle 16:30, l’Istituto italiano per gli studi storici e la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce presenteranno la bibliografia degli scritti di Giuseppe Galasso, offrendo un quadro completo delle sue pubblicazioni e contributi nel campo degli studi storici e culturali. L’evento rappresenta un’occasione per approfondire il lavoro di uno dei più importanti storici e intellettuali italiani.

Mercoledì 28 gennaio alle 16,30 l'Istituto italiano per gli studi storici e la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce presentano la Bibliografia degli scritti di Giuseppe Galasso. Questo il programma: saluti di Benedetta Craveri (presidente Fondazione Biblioteca Benedetto Croce), presiede Orazio Abbamonte (presidente Istituto italiano per gli studi storici), intervengono Anna Maria Rao (Università degli studi di Napoli Federico II), Maria Rascaglia (Biblioteca Nazionale di Napoli), Adriano Viarengo (Deputazione Subalpina di Storia Patria), conclude Luigi Mascilli Migliorini (Accademia dei Lincei).

