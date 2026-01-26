Ecco i convocati italiani per il biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tra i nomi principali figurano Giacomel, Vittozzi e Wierer, pronti a competere ai massimi livelli. La selezione include anche Romanin, considerato una sorpresa tra i componenti della squadra. La rappresentativa italiana si prepara così ad affrontare le sfide olimpiche, con l’obiettivo di ottenere risultati di rilievo sulla scena internazionale.

L’Italia del biathlon è fatta per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Comunicato quest’oggi l’elenco degli atleti che andranno a comporre la squadra tricolore in vista dei Giochi che avranno in Anterselva il palcoscenico su cui “esibirsi”. Una stagione in cui la formazione nostrana ha già messo insieme 7 vittorie stagionali e 17 podi complessivi, confermando una continuità di rendimento che riporta alla mente le migliori annate azzurre. I convocati arrivano dunque al via con fiducia, risultati e la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli in ogni format. I riscontri nell’ultima tappa a Nove Mesto (Cechia) hanno dato ulteriore slancio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Giacomel, Vittozzi e Wierer per sognare. Romanin, la sorpresa

Ecco i convocati dell’Italia per la tappa di Annecy-Le Grand Bornard di biathlon, con Giacomel, Vittozzi e Wierer tra i punti fermi della squadra.

