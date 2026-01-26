Bergonzi | C’è qualcosa di sospetto I dubbi arbitrali su Juventus-Napoli

Durante la trasmissione La Domenica Sportiva, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha espresso dubbi sulla gestione arbitrale di Juventus-Napoli, evidenziando alcuni aspetti che suscitano sospetti. Le sue riflessioni si concentrano sulle decisioni prese durante la partita, sollevando interrogativi sulla correttezza e imparzialità dell’arbitraggio. Un’analisi che invita a riflettere sui criteri adottati e sull’importanza di una gestione trasparente degli episodi arbitrali nel calcio italiano.

"> Durante l’analisi di Juventus-Napoli a La Domenica Sportiva, l’ex arbitro e moviolista Rai Mauro Bergonzi ha sollevato più di una perplessità sulla direzione di gara di Mariani. «C’è qualcosa di sospetto nel contrasto tra Thuram e Di Lorenzo», ha spiegato Bergonzi, soffermandosi su un episodio avvenuto nel corso del primo tempo. Secondo l’ex direttore di gara, il giocatore della Juventus colpisce Di Lorenzo con una ginocchiata sul retrocoscia destro. «Rivedendo le immagini, secondo me è fallo. L’arbitro poteva fischiarlo, anche se durante il primo tempo Mariani ha lasciato correre molti contrasti di questo tipo», ha chiarito Bergonzi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

