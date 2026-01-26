Bergomi analizza i nerazzurri | L’Inter deve continuare così ma sulle fasce serve un intervento

Bergomi, ex capitano e figura storica dell’Inter, commenta la filosofia di gioco di Chivu e l’attuale stato della squadra. L’ex calciatore sottolinea l’importanza di mantenere il ritmo attuale, evidenziando però la necessità di intervenire sulle fasce per rafforzare ulteriormente la rosa. Le sue analisi offrono uno sguardo approfondito sulle strategie e le priorità dei nerazzurri.

Inter News 24 Bergomi, l’ex capitano e leggenda del club ha commentato negli studi televisivi la filosofia di gioco di Chivu. Dopo la convincente vittoria ottenuta contro il Pisa, il dibattito sulla tenuta tattica della capolista si è acceso nuovamente. Negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, lo storico “Zio” del calcio italiano e recordman di presenze con la Beneamata, ha analizzato profondamente l’identità data alla squadra da Cristian Chivu, l’ex difensore romeno oggi alla guida tecnica della compagine milanese. Il focus si è concentrato sulla necessità per i nerazzurri di mantenere il controllo del pallone partendo dalle retrovie, una strategia che li differenzia nettamente dai rivali del Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com

