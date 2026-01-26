Beppe Convertini e Alma Manera sono protagonisti di un evento teatrale dedicato ai grandi maestri che hanno segnato la storia del teatro. In questa occasione, gli artisti offrono un tributo sobrio e rispettoso, valorizzando il patrimonio culturale e artistico che li ispira. L'appuntamento rappresenta un momento di riflessione e celebrazione, rivolto a un pubblico interessato alla tradizione e alla qualità dello spettacolo dal vivo.

Alma Manera e Beppe Convertini ci accompagnano in un tributo speciale dedicato ai maestri che hanno fatto la storia del. Alma Manera e Beppe Convertini ci accompagnano in un tributo speciale dedicato ai maestri che hanno fatto la storia del cinema Da mercoledì 28 gennaio a domenica 1 febbraio 2026 presso OFFOFF Theatre, in Via Giulia, 20 – Roma. Dal martedì al sabato h. 21.00 – domenica h.17 Ciak si gira! .Cinema’ scritto e diretto da Maria Pia Liotta con Alma Manera e Beppe Convertini, al pianoforte il Maestro Kozeta Prifti, con I ballerini Egon Polzone e Elisabeth Maria Casuccio, musiche originali Maria Pia Liotta. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Beppe Convertini e Alma Manera: un evento speciale a teatro

Approfondimenti su beppe convertini

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su beppe convertini

Argomenti discussi: Ciak si gira!… al teatro, con Alma Manera e Beppe Convertini; Ciak si gira! …Cinemà. OFF/OFF Theatre a Roma con Alma Manera e Beppe Convertini; Ciak si gira! …Cinemà all'OFF/OFF Theatre dal 28 gennaio al 1° febbraio -; Ciak si gira! …Cinemà: all’OFF/OFF Theatre un omaggio emozionante alla musica del cinema.

Beppe Convertini: incidente in moto e rinoplastica, un intervento decisivoBeppe Convertini ricorda a La volta buona il grave incidente in moto del 2023 e l'operazione al naso che gli ha cambiato la vita ... it.blastingnews.com

Beppe Convertini: Incidente in moto? La situazione era drammatica/ Naso completamente rotto e…Beppe Convertini e l’incidente in moto: il conduttore - a La Volta Buona - ha svelato i retroscena di quello spiacevole episodio. ilsussidiario.net

26 gennaio | Giornata Internazionale dell’Energia Pulita: nel Glossario della Sostenibilità di #UnomattinainFamiglia, con #RaiperlaSostenibilita_ESG, @ASviSItalia e Ferpi, Beppe Convertini e Lucia Cuffaro ce ne spiegano il valore. Su @RaiPlay bit.ly/3 x.com

Beppe Convertini. . Quanti momenti speciali e quindi dei bellissimi #ricordi del mio #2016 .. Cosa ha reso speciale quell'anno per voi - facebook.com facebook