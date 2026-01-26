A Benevento, presso Palazzo Mosti, si è svolta la cerimonia di accoglienza per i 52 tirocinanti del progetto Gol. L’iniziativa mira a favorire la formazione e l’inserimento nella Pubblica amministrazione dell’Ambito B1, offrendo opportunità di crescita professionale e un percorso di integrazione nel settore pubblico. L’evento ha segnato l’inizio di un’esperienza formativa importante per i giovani coinvolti nel progetto.

Accolti a Palazzo Mosti i 52 tirocinanti del progetto Gol: formazione e inserimento nella Pubblica amministrazione dell’Ambito B1.. Il sindaco Clemente Mastella, l’assessore ai Servizi sociali e alle Risorse umane Carmen Coppola e il dirigente e coordinatore dell’Ambito B1 Gennaro Santamaria hanno accolto questa mattina nell’aula consiliare di Palazzo Mosti i 52 tirocinanti che prenderanno parte ai tirocini formativi del progetto Gol. Di questi 32 opereranno presso il Comune di Benevento e i restanti 20 in altri Comuni dell’Ambito B1. “L’esperienza, seppure in questo caso temporanea, nella Pubblica amministrazione è sempre estremamente preziosa e formativa: un lubrificante utile per il prosieguo e la scorrevolezza della carriera lavorativa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Benevento: Progetto Gol, cerimonia d’accoglienza per i 52 tirocinanti

Progetto Gol, cerimonia d’accoglienza questa mattina per i 52 tirocinantiQuesta mattina, nell’aula consiliare di Palazzo Mosti, si è svolta la cerimonia di accoglienza per i 52 tirocinanti del progetto Gol.

Le aziende potranno ospitare i tirocinanti del progetto GolIl Comune di Cesa ha avviato le procedure per il reclutamento di tirocinanti del progetto Gol e invita aziende e privati a offrire ospitalità per questa iniziativa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Benevento, a Palazzo Mosti l'accoglienza dei 52 tirocinanti del progetto Gol; Mastella: ''Cittadinanza onoraria di Benevento all'oncologo Paolo Ascierto. Provvedimento presto in Giunta''; Emergenza Tpl a Benevento, Errico (FI): La Regione chiarisca subito tempi e modalità del subentro di Air Campania; Benevento, asportato un utero di quasi due chili: l'intervento record al San Pio.

Benevento, a Palazzo Mosti l'accoglienza dei 52 tirocinanti del progetto GolIl sindaco di Benevento Clemente Mastella, l'assessore ai Servizi sociali e alle Risorse umane Carmen Coppola e il dirigente e ... msn.com

Benevento travolgente: 5 gol alla Salernitana e sorpasso al 2° posto. Brescia, pari al 92'La copertina dei posticipi se la prende il Benevento, che travolge oltre ogni aspettativa la Salernitana (5-1) e la scavalca isolandosi al secondo posto all’inseguimento del Catania (avanti di due ... gazzetta.it

RASTIGNANO AL FESTIVAL DELLA VITA Si è aperta questa mattina a Benevento la sedicesima edizione del Festival della Vita 2026, un progetto nazionale promosso dalla Società San Paolo, presieduto da don Ampelio Crema. L'occasione è stata la conseg - facebook.com facebook