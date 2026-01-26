Benevento 50 posti di lavoro salvi | dipendenti della Hanon assorbiti da Evo

In Benevento, 50 posti di lavoro sono stati salvaguardati grazie all’assorbimento dei dipendenti da parte di Evo. Questa operazione rappresenta una soluzione positiva per i lavoratori coinvolti, garantendo continuità occupazionale e stabilità all’interno della regione. L’intervento testimonia l’impegno delle aziende locali nel mantenere occupazione e sviluppare il territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Buone notizie per i lavoratori della Hanon Systems di Benevento, con sede in contrada Olivola. I cinquanta dipendenti dello stabilimento sannita della multinazionale coreana non perderanno il posto di lavoro: saranno infatti assorbiti dalla Evo Srl, società dell’imprenditore airolano Carmine Influenza, realtà leader nel settore della logistica con diverse sedi operative già presenti sul territorio nazionale. Dopo settimane di preoccupazione per il futuro del sito produttivo e per le ricadute occupazionali, arriva dunque una soluzione che mette in sicurezza tutti i lavoratori attualmente in forza alla sede beneventana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, 50 posti di lavoro salvi: dipendenti della Hanon assorbiti da Evo Approfondimenti su Hanon Systems Tecopress passa a Sira: salvi 100 posti di lavoro Ceramiche Richetti passa a MoMa: "Salvi oltre 150 posti di lavoro" Ceramiche Richetti viene acquisita da MoMa, salvando oltre 150 posti di lavoro. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Hanon Systems Argomenti discussi: Avellino Benevento Bando Voucher Fieristico I Semestre 2026 Contributi 50% fino a 5.000 euro; Lavoro, nuove chance ma mancano i profili imprese in affanno; Tre istituzioni di eccellenza riconoscono il rigore intellettuale e il coraggio culturale del progetto di candidatura; Riconoscimento al sindaco Mastella per 50 anni di impegno nelle istituzioni. Benevento, nuovi posti di lavoro: richieste 4.370 figure. Resta il nodo specializzazioniNel trimestre che va dal mese in corso a giugno, le aziende beneventane saranno alla ricerca di 4370 figure professionali. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, l'esigenza è cresciuta di 280 ... ilmattino.it Benevento, riqualificazione della stazione: più servizi e posti autoAllargamento della carreggiata, più posti di sosta per le auto degli accompagnatori, via la megafontana delle polemiche. Ma anche la riqualificazione del fabbricato viaggiatori con la riapertura del ... ilmattino.it Benevento: a lavoro per incrementare i posti letto per studenti universitari #Benevento - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.