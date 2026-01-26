bello il deejay contro deejay

Spesso quando la radio esce dagli studi e va in mezzo alla gente dimostra molta creatività. E Radio Deejay è maestra in questo. Lo conferma Deejay contro Deejay, un format originale, una sorta di «game show» dal vivo scritto da Francesco Lancia (che lo conduce) e da Chiara Galeazzi che ha debuttato il 16 gennaio alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano. Cinque appuntamenti (i prossimi saranno il 30 gennaio, il 13 febbraio, il 6 e il 20 marzo) con alcune delle voci più seguite della radio, da La Pina a Gianluca Gazzoli, con tanti ospiti speciali. Sul palco due squadre si sfidano con quiz, prove pratiche, giochi di abilità e intuito, molti dei quali creati per l'occasione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

