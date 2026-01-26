Bellezza a rischio | quando la chirurgia estetica può uccidere

Negli ultimi anni, la chirurgia estetica ha conosciuto un crescente interesse, ma anche alcuni rischi. Nel 2025, sono state registrate diverse tragedie legate a interventi estetici, evidenziando l'importanza di informarsi accuratamente e affidarsi a professionisti qualificati. La bellezza non dovrebbe mai mettere a rischio la vita, e conoscere i potenziali pericoli è fondamentale per fare scelte consapevoli e responsabili.

Belle a tutti i costi. Anche della vita? Non sono poche le donne decedute nel corso del 2025 per gli esiti nefasti di un intervento di chirurgia estetica. Non per complicanze imprevedibili, ma, come hanno appurato le indagini degli inquirenti, per mancanza di professionalità o perché effettuati in luoghi privi di qualsiasi autorizzazione. Milena Mancini, imprenditrice di Isola del Liri, si era sottoposta a liposuzione in una clinica turca. È deceduta dopo venti giorni di terapia intensiva, secondo l’autopsia a causa di una perforazione accidentale dell’intestino durante l’intervento. Margareth Spada, 22 anni, era arrivata nella capitale dalla Sicilia per una rinoplastica presso lo studio medico di Marco e Marco Antonio Procopio, padre e figlio. 🔗 Leggi su Panorama.it

