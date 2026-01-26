Beato Angelico cosa ci dice lo straripante successo della mostra
Il grande afflusso di visitatori alla mostra su Beato Angelico, conclusa il 25 gennaio, testimonia l’interesse crescente per l’opera di questo artista. L’evento, tenutosi tra Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco, ha riscosso un notevole successo, sottolineando l’importanza del suo contributo nel panorama artistico. Una risposta che conferma l’attualità e il valore storico dell’arte di Beato Angelico.
Oltre 350mila ingressi tra Palazzo Strozzi e Museo di San Marco: non solo numeri record, ma un segnale forte sul nostro rapporto con l’arte, la spiritualità e i musei “minori” Si è chiusa domenica 25 gennaio con un successo clamoroso la mostra dedicata a Beato Angelico, che ha fatto registrare numeri da record sia a Palazzo Strozzi che al Museo di San Marco. Ma al di là delle cifre straordinarie e dei riconoscimenti che giustamente vanno alla Fondazione Palazzo Strozzi, al curatore Carl Brandon Strehlke e a tutti gli organizzatori, il vero vincitore di questa esposizione è il Beato Angelico stesso.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
