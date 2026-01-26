Battocletti cade si rialza e vince ancora il Campaccio

Nadia Battocletti si riconferma vincitrice del Campaccio, arrivando prima nella 69ª edizione della corsa campestre di San Giorgio su Legnano. Nonostante una caduta nel tratto più tecnico, la campionessa trentina ha completato i 6 chilometri in 21’10”. Questo risultato sottolinea la sua tenacia e costanza nel panorama delle corse campestri italiane.

La campionessa europea domina la storica campestre di San Giorgio su Legnano nonostante una scivolata: secondo successo consecutivo e grande avvio di stagione La notizia arriva chiara e forte: Nadia Battocletti vince ancora il Campaccio. La campionessa trentina firma il bis nella 69ª edizione della storica corsa campestre di San Giorgio su Legnano, imponendosi sui 6 chilometri con il tempo di 21'10", nonostante una caduta nel tratto più tecnico del percorso. Un successo netto, autorevole, che conferma il suo straordinario stato di forma.Su un tracciato reso impegnativo dal fango e dal freddo, Battocletti ha dimostrato carattere e superiorità, lasciandosi alle spalle avversarie di livello internazionale.

