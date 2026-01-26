Il Bastione delle Forche, storico ristorante situato lungo il fiume e vicino al centro storico, si appresta a riaprire entro la prossima primavera, dopo la recente proroga. Il complesso, conosciuto come il

Il "Guardiano" delle città, affacciato sul fiume e sul centro storico, tornerà a nuova vita entro la prossima primavera, al netto di nuovi ritardi. Ripartono infatti, i lavori al Bastione delle Forche – tra piazza Mercatale, il Bisenzio e via Arcivescovo Martini – che in antico fu luogo di esecuzioni capitali e che oggi continuerà ad essere luogo di aggregazione con un nuovo ristorante e caffetteria. La fortezza del 1500, costruita a forma di cuspide per completare le Mura, ora non è aperta al pubblico. L’ex edificio è in via di riqualificazione e l’intervento già avviato dall’amministrazione comunale prevede anche il recupero della palazzina ottocentesca da destinare ad uffici pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bastione delle forche. Ristorante con "proroga"

