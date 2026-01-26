Basta promesse vogliamo risposte | studenti di Lipari e il grido di chi cresce tra aule fredde e servizi mancanti
Gli studenti dell’Istituto “Conti Vainicher” di Lipari si sono riuniti per esprimere chiaramente le loro esigenze, chiedendo risposte concrete ai problemi di strutture e servizi. La loro presenza nei corridoi, spesso freddi e privi di adeguati supporti, testimonia la volontà di migliorare le condizioni di studio e crescita. È un gesto di attenzione verso un futuro che merita attenzione e interventi concreti.
I corridoi dell’Istituto scolastico di Lipari “Conti Vainicher” oggi non sono vuoti, ma pieni di studenti determinati. Non portano solo zaini e quaderni, ma cartelli, striscioni di protesta e lettere con richieste che parlano della loro vita sull’isola, delle difficoltà quotidiane e dei diritti negati. Questa occupazione non è un gesto casuale: è il grido di chi vive dodici mesi l’anno in un territorio isolato, dove ogni servizio, ogni possibilità, ogni scelta è più complicata. È la voce di chi vuole farsi ascoltare, perché il freddo nelle aule, i bagni guasti, la palestra chiusa e le vie di fuga inesistenti non sono dettagli: sono ostacoli concreti al diritto allo studio e alla crescita.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondimenti su basta promesse
Basta violenze contro chi lavora nei servizi pubblici, il "grido" di 100 delegati della Cisl alla maratona
"Aule fredde e bagni impraticabili". Lo sciopero degli studenti
Ultime notizie su basta promesse
Argomenti discussi: Posteggio Dogaia: già 400 firme: Basta promesse, adesso i fatti; Come riempiremo il carrello della spesa da qui al 2035? I 5 maggiori trend dei consumatori europei.
Caos Pronto Soccorso a Roma. Bernardini (Uil Fpl): Stessi problemi da anni. Ora basta, vogliamo risposte concreteDopo la denuncia del Nursind arriva quella della Uil Fpl sulle gravi difficoltà dei Pronto soccorsi romani a causa delle carenze organizzative e degli organici: E’ di assoluta gravità che da parte ... quotidianosanita.it
Scuola Casone: Basta silenzi, ora le risposteI genitori e gli studenti di Casone chiedono un incontro pubblico: Ora basta silenzi, vogliamo risposte. Cresce la tensione nel quartiere Casone tra genitori, studenti e istituzioni scolastiche. In ... lanazione.it
Il sud non chiede miracoli chiede rispetto. Basta promesse : subito i fatti GIARRE - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.