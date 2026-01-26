Basta promesse vogliamo risposte | studenti di Lipari e il grido di chi cresce tra aule fredde e servizi mancanti

Gli studenti dell’Istituto “Conti Vainicher” di Lipari si sono riuniti per esprimere chiaramente le loro esigenze, chiedendo risposte concrete ai problemi di strutture e servizi. La loro presenza nei corridoi, spesso freddi e privi di adeguati supporti, testimonia la volontà di migliorare le condizioni di studio e crescita. È un gesto di attenzione verso un futuro che merita attenzione e interventi concreti.

I corridoi dell’Istituto scolastico di Lipari “Conti Vainicher” oggi non sono vuoti, ma pieni di studenti determinati. Non portano solo zaini e quaderni, ma cartelli, striscioni di protesta e lettere con richieste che parlano della loro vita sull’isola, delle difficoltà quotidiane e dei diritti negati. Questa occupazione non è un gesto casuale: è il grido di chi vive dodici mesi l’anno in un territorio isolato, dove ogni servizio, ogni possibilità, ogni scelta è più complicata. È la voce di chi vuole farsi ascoltare, perché il freddo nelle aule, i bagni guasti, la palestra chiusa e le vie di fuga inesistenti non sono dettagli: sono ostacoli concreti al diritto allo studio e alla crescita.🔗 Leggi su Messinatoday.it

