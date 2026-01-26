Nel giorno del settantesimo compleanno del presidente Paolo Cuzzani, i New Flying Balls Ozzano ottengono la nona vittoria consecutiva nel campionato di Serie B, espugnando Pordenone 51-65. Con questo risultato, la squadra consolida il primato in classifica. Una prestazione che sottolinea la continuità di un percorso positivo, in un momento di grande soddisfazione per la società e i suoi tifosi.

Nel giorno del settantesimo compleanno del presidente Paolo Cuzzani, vittoria e primato per i New Flying Balls, che nella seconda di ritorno di B Interregionale espugnano Pordenone 51-65 e allungano a nove la striscia positiva. Un successo che tiene a 2 punti di distanza l’inseguitrice Oderzo, alla decima vittoria di fila dopo il 73-86 a Montebelluna. Suona la nona anche la regina del girone G di serie C Lg Competition, che espugna il campo della 4 Torri Ferrara 49-66. Dalle retrovie arrivano i successi della Francesco Francia, 70-76 all’overtime nel big match contro Molinella (Carella 13; Lovisotto 19), e della Virtus Medicina, che ha vita facile nella trasferta di Argenta 61-84 (Francesconi 21). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B, nona vittoria di fila nel giorno del compleanno del presidente. Ozzano festeggia primato e Cuzzani

Leggi anche: Basket B Interregionale, i New Flying Balls primi ricevono stasera Oderzo e puntano la promozione. Il presidente: "Vibrazioni positive già in estate, Grandi è tornato carico». Ozzano vola, Cuzzani: "Il nostro sogno, un passo alla volta»

La Reggina batte la Nissa e festeggia il compleanno con la settima vittoria di filaIn occasione del 112° compleanno, la Reggina ha ottenuto una vittoria importante, battendo la Nissa per 2 a 1.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Serie A2 Old Wild West 2025/26 - I risultati della 22^ giornata; Serie A2, girone B - Vicenza batte Alpo, vince ancora Rhodigium. Successi in trasferta per Matelica, Ragusa e Faenza; Basket, serie B: Ravenna vince un altro derby al Pala Costa. Torna alla vittoria anche Faenza; Basket Serie B Femminile:Vittoria esterna per l'Oleificio Fiorentini Costone , battuta Pontedera 60-69.

Ravenna vince un altro derby al Pala Costa. Torna alla vittoria anche FaenzaNella 23ª giornata di Serie B Nazionale l’OraSì Ravenna conquista un’altra grande vittoria davanti al proprio pubblico superando la Virtus Imola con il ... ravennaedintorni.it

BaSKET SERIE B. L’Etrusca ancora ko. Lotta a Siena ma cede di misuraNuova sconfitta per l’Etrusca Basket che ha ceduto sul parquet del Costone Siena con il punteggio di 70-69 nell’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie B Interregionale. La partita è ... lanazione.it

Basket Serie A2. Quarta vittoria consecutiva per la Sebastiani. Espugna Pistoia ai Supplementari 85-86 - facebook.com facebook

Pronti per la 17ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com