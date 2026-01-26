Basket questa Adamant piace già un ' Sacco' | Fabriano dominata alla Bondi Arena

L'Adamant ha iniziato la stagione con una vittoria significativa a Fabriano, sotto la guida di coach Giancarlo Sacco. La squadra ha mostrato solidità difensiva e determinazione, in un match che ha visto la Bondi Arena piena e calorosa, con oltre 1.600 spettatori. Questo successo rappresenta un buon punto di partenza per la squadra, evidenziando impegno e sacrificio come elementi chiave del debutto.

Buona la prima per coach Giancarlo Sacco alla guida dell'Adamant. Difesa, sudore e sacrificio sono i marchi di fabbrica del debutto vincente del tecnico pesarese davanti ad una Bondi Arena commovente (oltre 1600 le presenze) che spinge i propri beniamini ad una vittoria fondamentale per il prosieguo del campionato. Un +19 che certifica la superiorità di Marchini e compagni dal secondo quarto in avanti: Fabriano dominata 73-54, staccata di quattro punti in classifica con la differenza canestri a proprio favore. E dire che l'avvio non sembrava dei migliori: Ferrara fatica a segnare, produce azioni sterili in attacco e di là i marchigiani provano subito ad allungare con le triple dell'ex Romondia.

