Basilica di Vitruvio si punta sulla creazione di un parco archeologico urbano L' onorevole Antonio Baldelli FdI presenta un' interrogazione
L’onorevole Antonio Baldelli di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione riguardo al progetto di creare un parco archeologico urbano intorno alla Basilica di Vitruvio a Fano. La recente conferma che i resti ritrovati in piazza siano effettivamente della Basilica rappresenta un passo importante per la valorizzazione del patrimonio storico locale e per lo sviluppo di iniziative culturali in città.
ROMA – È indubbio che la notizia della scorsa settimana, almeno nelle Marche e nel mondo della cultura, sia stata la certificazione che i resti ritovati in una piazza di Fano siano quelli della Basilica Vitruviana.Un fatto che, a detta di chiunque, aprirà infinite porte e opportunità turistiche a.🔗 Leggi su Anconatoday.it
