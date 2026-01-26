Barford merita solo applausi Bryson e Troy una serata no

Jaylen Barford si distingue per la sua costanza in campo, contribuendo con 19 punti, ottimi tiri e un’attiva difesa. Una serata difficile per Bryson e Troy, che non sono riusciti a incidere come lui. La sua presenza si fa sentire sia in attacco che in difesa, dimostrando grande determinazione e qualità. Un esempio di impegno e professionalità che merita riconoscimento, senza eccessi o clamore.

Jaylen BARFORD (29 minuti, 511 da 2, 34 da 3, 3 rimbalzi, 2 assist, 19 punti) Punge in modo costante, trova canestri di pregio e di peso specifico, difende con aggressività. Forse stavolta il tiro decisivo poteva passare dalle sue mani. Voto 7,5 Stephen BROWN (31 minuti, 12 da 2, 35 da 3, 712 ai liberi, 5 rimbalzi, 1 recuperata, 3 assist, 18 punti) Con Caupain fuori fase deve salire in cattedra anche come realizzatore, e nel difficile terzo quarto reggiano toglie parecchie castagne dal fuoco ai suoi, con due "triple" fondamentali. Nei minuti finali un po’ si nasconde un po’ viene tenuto ai margini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Barford merita solo applausi. Bryson e Troy, una serata no Leggi anche: Troy mostra la stoffa di un vero leader. Grinta Uglietti, Barford parte da trascinatore Pallamano. Coach Làera: "La Macagi Cingoli merita applausi»La Macagi Cingoli ha ottenuto una vittoria emozionante contro Trieste, grazie a un finale mozzafiato. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Barford merita solo applausi. Bryson e Troy, una serata noJaylen BARFORD (29 minuti, 5/11 da 2, 3/4 da 3, 3 rimbalzi, 2 assist, 19 punti) Punge in modo costante, trova canestri di pregio e di peso specifico, difende con aggressività. Forse stavolta il tiro ... ilrestodelcarlino.it Contro i croati la squadra è compatta, con un buon Echenique MVP di serata. Ancora bene l’accoppiata Barford/Caupain. Minuti importanti per l’ultimo arrivato Riccardo Rossato - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.