Barcellona-FC Copenaghen Champions League 28-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Goleada in arrivo?

Il Barcellona scende in campo questa sera contro il Copenaghen nella Champions League. I blaugrana devono vincere per migliorare la loro posizione in classifica e avvicinarsi alle prime otto. La squadra catalana spera in una goleada, sfruttando anche la possibilità di approfittare dello scontro tra PSG e Newcastle, che potrebbe aiutarli a salire di almeno una posizione. La partita inizia alle 21:00 e i tifosi sono pronti a seguire ogni azione.

Il Barcellona è una delle squadre che, pur non essendo ancora nelle migliori 8 della classifica di Champions League, ha alte probabilità di raggiungere l'obiettivo: al momento è alla posizione 9 ma può sfruttare lo scontro diretto tra PSG e Newcastle per guadagnare almeno una posizione. La differenza reti giocherà un ruolo molto importante, per.

