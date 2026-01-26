Barcellona-FC Copenaghen Champions League 28-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Goleada in arrivo?

Il Barcellona scende in campo questa sera contro il Copenaghen nella Champions League. I blaugrana devono vincere per migliorare la loro posizione in classifica e avvicinarsi alle prime otto. La squadra catalana spera in una goleada, sfruttando anche la possibilità di approfittare dello scontro tra PSG e Newcastle, che potrebbe aiutarli a salire di almeno una posizione. La partita inizia alle 21:00 e i tifosi sono pronti a seguire ogni azione.

Il Barcellona è una delle squadre che, pur non essendo ancora nelle migliori 8 della classifica di Champions League, ha alte probabilità di raggiungere l’obiettivo: al momento è alla posizione 9 ma può sfruttare lo scontro diretto tra PSG e Newcastle per guadagnare almeno una posizione. La differenza reti giocherà un ruolo molto importante, per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Barcellona-FC Copenaghen (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I blaugrana cercano di entrare nelle magnifiche 8

Analisi e aggiornamenti sulla partita tra Barcellona e Copenaghen, valida per la Champions League del 28 gennaio 2026 alle 21:00.

