Baranzate un lungo pomeriggio dedicato a don Livio

26 gen 2026

Lo scorso sabato 17 gennaio, a Baranzate, si è svolto un pomeriggio dedicato a don Livio presso il Centro Diversetà. L’evento ha rappresentato un momento di incontro e riflessione, coinvolgendo la comunità locale e offrendo l’opportunità di condividere ricordi e testimonianze. Un’occasione per celebrare il ruolo di don Livio e rafforzare i legami all’interno della comunità di Baranzate.

