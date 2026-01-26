Baranzate un lungo pomeriggio dedicato a don Livio

Lo scorso sabato 17 gennaio, a Baranzate, si è svolto un pomeriggio dedicato a don Livio presso il Centro Diversetà. L’evento ha rappresentato un momento di incontro e riflessione, coinvolgendo la comunità locale e offrendo l’opportunità di condividere ricordi e testimonianze. Un’occasione per celebrare il ruolo di don Livio e rafforzare i legami all’interno della comunità di Baranzate.

