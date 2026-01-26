Baracca abusiva su via Nazionale | il Comune ordina la demolizione

Il Comune di Santa Maria a Vico ha emesso un'ordinanza di demolizione per una baracca abusiva utilizzata come deposito agricolo, edificata senza permessi su un terreno in via Nazionale, angolo via Novanese. L'intervento mira a garantire il rispetto delle normative edilizie e la tutela del territorio.

Il Comune di Santa Maria a Vico ha disposto la demolizione di una baracca abusiva adibita a deposito agricolo, realizzata senza autorizzazioni su un terreno situato in via Nazionale, angolo via Novanese. Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza numero 13 del 23 gennaio 2026. A seguito di un sopralluogo dell’Ufficio Ambiente, è stata accertata la presenza di una baracca di circa 6 metri quadrati e alta 2,20 metri, realizzata in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). I proprietari del terreno e il conduttore dell’area dovranno provvedere, a proprie spese, alla demolizione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza.🔗 Leggi su Casertanews.it

