Banda dei catalizzatori in azione | Raid per i metalli preziosi interni

La banda dei catalizzatori ha messo a punto un’operazione notturna nel territorio di Anzola e Lavino di Mezzo, focalizzandosi sulle marmitte catalitiche delle Fiat Panda più datate. L’attività, che si ripete da alcuni mesi, mira al furto di metalli preziosi interni ai dispositivi di scarico. Le autorità continuano le indagini per identificare e fermare i responsabili di questi furti che interessano le aree di Bologna e dintorni.

Bologna, 26 gennaio 2026 – La banda del catalizzatore. Negli ultimi mesi agisce nottetempo nel territorio di Anzola, compresa la frazione di Lavino di Mezzo e nel mirino ci sono le marmitte catalitiche, in particolare quelle delle vecchie Fiat Panda parcheggiate per strada. E furti di questo genere se ne sono registrati diversi ultimamente anche in Valsamoggia e nel Modenese. Come lo denunciano pubblicamente sui social diversi cittadini. Il rosso della Ferrari era un bluff, denunciato per truffa il titolare di un autosalone Nel catalizzatore ci sono parti in metallo di valore. Secondo quanto si è potuto apprendere i furti nelle marmitte non avvengono per rubare il pezzo per poi rivenderlo e per utilizzarlo come ricambio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

