Banda cittadina Celestino Pedretti | un bene da riscoprire e valorizzare

La banda cittadina “Celestino Pedretti” è ancora in attività o è stata sciolta? Dove sono conservati i suoi beni? Come valorizzare la sua lunghissima storia? Sono domande, queste, che i consiglieri di Futuro Insieme porranno venerdì, in occasione della seduta del consiglio comunale di Sondrio a Palazzo Pretorio, al sindaco Marco Scaramellini e alla sua giunta attraverso un'interpellanza che vede come prima firmataria Rita Dioli. Per la Banda Cittadina “Celestino Pedretti”, della cui esistenza vi è una prima traccia in un documento risalente al 1805, si dispone di una prima stesura di statuto e quindi di una formale costituzione nel 1946; il Comune di Sondrio, nell’ultima stesura ufficiale dello statuto di cui si dispone, risalente al 1997, è citato tra i finanziatori dell’ente.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

