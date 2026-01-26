Banca di Asti cresce | acquisito l’80% di Cdr

Banca di Asti rafforza la propria presenza nel settore della finanza agevolata con l’acquisizione dell’80% di Credit Data Research Italia (Cdr). Questa operazione consente all’istituto piemontese di ampliare le proprie competenze nel mercato italiano dei servizi di finanza agevolata e finanza d’impresa. Carlo Spagliardi, fondatore di Cdr Italia, mantiene il ruolo di consigliere e direttore generale, garantendo continuità e expertise nel settore.

BANCA di Asti cresce nel mercato della finanza agevolata. L’istituto piemontese ha, infatti, acquisito l’80% del capitale sociale di Credit Data Research Italia (Cdr) società attiva nel mercato italiano per i servizi di finanza agevolata e finanza d’impresa; Carlo Spagliardi, fondatore di Cdr Italia, è stato confermato consigliere e dg della società. L’operazione, si legge in una nota della società, dà seguito all’accordo commerciale in essere dal 2018 tra la Banca di Asti e Cdr consolidando il ruolo del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti – il terzo gruppo bancario piemontese per rilevanza territoriale – quale partner strategico per le imprese, ed è finalizzata all’integrazione dei servizi offerti alle imprese dalla banca con quelli offerti da Cdr, quali l’accesso alle agevolazioni finanziarie, alla consulenza in materia di funding alle imprese e alla formazione, a sostegno degli investimenti in progetti di crescita e sviluppo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

