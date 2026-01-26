Avengers | Secret Wars | Nuovo Black Panther in Arrivo?

Da alcune settimane si susseguono indiscrezioni riguardo a Avengers: Secret Wars, con molte voci che indicano l’introduzione di un nuovo Black Panther. Questa possibilità ha suscitato interesse tra i fan e gli appassionati Marvel, stimolando discussioni su possibili sviluppi e personaggi che potrebbero entrare nel prossimo capitolo cinematografico. Restano comunque da attendere conferme ufficiali da parte della produzione.

Da settimane circolano insistenti voci secondo cui l’atteso Avengers: Secret Wars introdurrà un nuovo Black Panther. Vediamo come stanno realmente le cose. Fonti vicine al casting (il solito DanielRPK, Production Weekly, e vari altri insider) parlano di un nuovo attore in trattative per T’Challa in Secret Wars. Il nome più ricorrente resta da settimane Damson Idris (F1, Snowfall), ma di recente è stato introdotto anche quello di Aaron Pierre (il prossimo protagonista della serie su Green Lantern). Secondo i vari rumours, l’idea di base sarebbe quella di riportare T’Challa nel Multiverso (magari da una variante) o far crescere Toussaint (il figlio di T’Challa visto in Black Panther: Wakanda Forever) in un ruolo più centrale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

