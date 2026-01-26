Avellino Francesco Raffaele assume la guida della Procura

Da questa mattina, la Procura della Repubblica di Avellino è sotto la guida provvisoria del Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele, che ha assunto temporaneamente il ruolo di “facente funzioni”. Questa nomina rappresenta un passaggio importante nella gestione dell’ufficio giudiziario locale, assicurando continuità nelle attività investigative e processuali. La nomina di Raffaele si inserisce nel normale processo di transizione e gestione interna dell’organico della procura.

Il magistrato resterà a capo dell'ufficio fino alla nomina del nuovo Procuratore da parte del Consiglio Superiore della Magistratura Da questa mattina, la Procura della Repubblica di Avellino è guidata, nella veste di "facente funzioni", dal Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele. Il magistrato, in servizio ad Avellino dal 2023, resterà a capo dell'ufficio fino alla nomina del nuovo Procuratore da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, un iter che, neanche a dirlo, potrebbe richiedere circa un anno.Negli ultimi due anni, Raffaele ha coordinato inchieste di rilievo riguardanti la criminalità economica e i reati contro la pubblica amministrazione.

