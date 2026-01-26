Avellino celebra San Biagio tra memoria e devozione

Il 3 febbraio, Avellino ricorda San Biagio, vescovo e martire, compatrono della città. La giornata è occasione per esprimere devozione e memoria, approfondendo il ruolo storico e spirituale di questa figura. La celebrazione si inserisce nel calendario religioso locale, mantenendo viva la tradizione e il senso di appartenenza della comunità irpina.

AVELLINO — Martedì 3 febbraio la città di Avellino si stringerà attorno alla figura di San Biagio, vescovo e martire, compatrono del capoluogo irpino. La celebrazione si svolgerà nella Chiesa dell'Immacolata e di San Biagio, in piazza Duomo, con un programma liturgico che si estenderà per l'intera giornata. Quest'anno ricorrono 1710 anni dal martirio del santo (316–2026), un tempo che misura la costanza di una devozione che ha attraversato secoli e generazioni.

San Biagio: celebrazione e memoria nella vita di AvellinoIl 3 febbraio, Avellino ricorda San Biagio, compatrono della città e protettore della gola.

Militello Rosmarino celebra San Biagio: provinciale 161 chiusa tra scosse e festeggiamentiMartedì 3 febbraio, Militello Rosmarino si prepara a celebrare il proprio Santo Patrono, San Biagio.

