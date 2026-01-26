Avanzo primario l’orgoglio dei conti italiani

L'avanzo primario rappresenta un indicatore chiave per valutare la solidità delle finanze pubbliche italiane. Nonostante la sua importanza, spesso viene trascurato nel dibattito economico. Analizzare questo dato permette di capire meglio la capacità dello Stato di gestire le proprie risorse e di mantenere un equilibrio finanziario nel tempo, contribuendo a una visione più chiara e obiettiva della situazione economica del Paese.

Diciamoci la verità: dell'avanzo primario non si parla granché. Eppure è un indicatore economico fondamentale per comprendere lo stato di salute delle finanze pubbliche. In quanto riguarda la sostenibilità finanziaria di uno Stato. Infatti, esso evidenzia la differenza tra le entrate e le spese pubbliche, escludendo il pagamento degli interessi sul debito. Ebbene, nel biennio 20252026 l'Italia sarà l'unico Paese a poter mettere sul terreno un surplus primario di bilancio. Numericamente significa 37,4 miliardi di euro, 1,6 punti percentuali di Pil. Nel confronto, altri Paesi dovrebbero impallidire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

