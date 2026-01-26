Avanti x l’Italia iniziativa a Roma dell’area liberal-socialista Perifano | Seguire il percorso avviato in Campania

Avanti per l’Italia è un’iniziativa promossa dall’area liberal-socialista a Roma, con l’obiettivo di consolidare un progetto politico nel centrosinistra. Perifano sottolinea l’importanza di proseguire il percorso avviato in Campania, rafforzando un’area moderata e riformista. La piattaforma mira a promuovere un dialogo costruttivo e a favorire un’azione politica condivisa per un futuro più inclusivo e responsabile.

A Roma, Avanti-PSI ha acceso i riflettori sul progetto Avanti per l'Italia, una piattaforma politica che ambisce a rafforzare l'area liberal-socialista nel centrosinistra. Meno testimonianza, più struttura. Meno nostalgia, più visione europea. Un'iniziativa che guarda al futuro ma parte da un dato politico preciso: costruire uno spazio riformista riconoscibile, moderno, radicale nelle proposte e saldo nei valori. Europeismo, giustizia sociale, innovazione concreta. Senza infingimenti. All'evento romano c'era anche il Sannio. Presente una delegazione territoriale con Luigi Diego Perifano, componente della segreteria nazionale di Avanti-PSI, tra i protagonisti del confronto: "Dopo Napoli, ieri a Roma, e la settimana prossima a Milano, continua il dibattito sul progetto di Avanti per l'Italia.

