Auto pirata travolge una donna con disabilità sulla carrozzina | Pensavo fosse un masso

Una donna di 72 anni è stata denunciata dai vigili urbani di San Lazzaro, Bologna, per aver travolto una persona con disabilità senza fermarsi a prestare soccorso. L’incidente si è verificato quando l’auto pirata ha investito una donna sulla carrozzina, scambiandola per un ostacolo. La vittima, trasportata in ospedale, ha riportato ferite lievi. L’indagine è ancora in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

La vittima dell'incidente è stata soccorsa dai sanitari, non è in pericolo di vita. Individuata la conducente che era scappata Ha travolto una donna con disabilità e non si è fermata per prestarle soccorso. Di questo è accusata una 72enne denunciata dai vigili urbani di San Lazzaro (Bologna). Rischia la reclusione da uno a tre anni e la sospensione della patente fino a cinque. La vittima dell'incidente, per fortuna non in pericolo di vita, è una 69enne. La donna era sulla sua carrozzina elettrica e procedeva nella stessa direzione dell'auto pirata. Il veicolo ha urtato il mezzo e fatto sbalzare la donna con disabilità sull'asfalto.🔗 Leggi su Today.it

Pirata della strada a 72 anni: travolge disabile su una carrozzina elettrica e non si ferma. Poi la colazione con l’amicaUn incidente si è verificato oggi a Bologna, coinvolgendo un’automobile che ha travolto una donna di 69 anni in carrozzina elettrica.

Leggi anche: Auto travolge una ragazza a piedi e scappa, la 21enne è grave: è caccia al pirata della strada

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Donna investita e lasciata a terra a Tobia: Cerchiamo l'uomo che l'ha soccorsa. L'appello della famiglia; Travolge due cani al guinzaglio, poi fugge. Uno degli animali è morto, l'altro è grave. Cosa rischia il pirata; Una strada, un impatto, una fuga: cani travolti sulle strisce a via De Renzi; Patente ritirata da 30 anni ma guidava lo stesso: fermato il pirata della Brianza.

Pirata della strada a 72 anni: travolge disabile su una carrozzina elettrica e non si ferma. Poi la colazione con l’amicaLa donna alla guida di una Fiat Panda, stava viaggiando in direzione Bologna quando ha centrato, in via Jussi il mezzo elettrico che procedeva nella sua stessa direzione. La sua auto, nell’impatto, ha ... ilrestodelcarlino.it

Cagliari, investito in scooter e lasciato a terra: caccia all’auto pirataPaura nella tarda serata di ieri a Cagliari, dove un giovane di 18 anni in sella a uno scooter è stato investito da un’auto pirata che si è poi data alla fuga senza prestare soccorso. L’episodio è avv ... cagliaripad.it

Alla periferia di Pordenone un'anziana è stata trovata a terra con delle ferite, mentre il suo cagnolino era morto. Potrebbe essere stata investita da un'auto pirata. - facebook.com facebook

Cadavere sul ciglio di una strada nel Tarantino, forse investito da un'auto pirata. Trovato ieri sera sulla provinciale tra Statte e Crispiano, indagano i carabinieri #ANSA x.com