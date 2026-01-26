Australian Open Sinner vince in tre set su Darderi e va ai quarti

Jannick Sinner si qualifica per i quarti di finale agli Australian Open, dopo aver sconfitto Luciano Darderi in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6. L’italiano prosegue così il percorso nel torneo, affrontando ora il vincente della sfida tra Ben Shelton e l’avversario successivo. La partita ha evidenziato la solidità di Sinner, che si prepara a proseguire la sua avventura in Australia.

Jannick Sinner batte Luciano Darderi 6-1 6-3 7-6 e va ai quarti degli Australian Open. Il suo prossimo avversario sarà il vincente del match tra lo statunitense Ben Shelton (n.7 Atp) ed il norvegese Casper Ruud (n.13). Brooklyn Beckham e il “furto” del primo ballo, parla il dj del matrimonio: «È stato inappropriato, Victoria ha ridotto Nicola Peltz in lacrime» Icardi esplode contro la ex Wanda Nara: «Bugiarda patologica, mi ha rubato 7 milioni di euro». Cosa ha risposto lei a la frecciata sui rigori sbagliati Il padre di Valentino Rossi vuol punire anche l’altra figlia, il veleno dell’ex moglie: «Ecco perché Ambra sta con Graziano» Australian Open, i sospetti dietro i primi malori in campo: Cobolli e i dolori per il virus intestinale, il caso della raccattapalle svenuta – Il video🔗 Leggi su Open.online

Australian Open, Sinner vince il derby italiano: Darderi battuto in tre setAll'Australian Open, Jannik Sinner si impone nel derby italiano contro Darderi in tre set.

Australian Open 2026, Alcaraz e Zverev ai quarti: Djokovic vince senza giocare, domani Sinner-DarderiNegli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev hanno raggiunto i quarti di finale, consolidando le proprie posizioni nel torneo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Australian Open, la diretta: Sinner avanti, Musetti sfiderà Fritz. Djokovic vince con record; Non si tratta di battere un avversario, ma di sentirsi a proprio agio in ogni situazione:…; Australian Open: Gaston si ritira, la prima di Sinner a Melbourne è facile; Gli ottavi si tingono d'azzurro, sarà derby in famiglia Sinner-Darderi agli Australian Open.

Sinner-Darderi 6-1, 6-3, 7-6 la diretta: Jannik vince il derby e vola ai quarti di finale. Adesso Shelton o RuudSuperati i problemi fisici, Jannik Sinner torna in campo a Melbourne per gli ottavi di finale degli Australian Open. L'azzurro giocherà contro l'altro italiano Luciano Darderi in ... ilmessaggero.it

Australian Open, Sinner vince il derby con Darderi. Musetti batte FritzA Melbourne, nel palcoscenico della Margaret Court Arena, il numero 2 del mondo ha superato in 3 set Luciano Darderi nell'ottavo di finale tutto italiano. Lorenzo Musetti ha battuto 6-2, 7-5, 6-4 ... tg24.sky.it

Australian Open, in campo Sinner-Darderi DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

BUONGIORNO, ITALIA! Lorenzo Musetti supera Taylor Fritz in tre set e accede ai suoi primi quarti di finale agli Australian Open: l'azzurro ha ora raggiunto almeno i quarti in tutti e 4 i tornei del Grande Slam Per il quinto Slam consecutivo, l'Italia avrà due x.com