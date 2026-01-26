Australian Open Sinner ai quarti | Darderi battuto nel derby azzurro

Jannik Sinner ha superato Luciano Darderi negli ottavi di finale degli Australian Open 2026, qualificandosi per i quarti di finale. La sfida tra i due italiani si è conclusa con la vittoria di Sinner, che prosegue la sua corsa nel primo Slam della stagione. Un risultato importante per il tennista altoatesino, che si prepara ora alle prossime sfide nel torneo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner vince il derby italiano con Luciano Darderi negli ottavi di finale degli Australian Open 2026 e vola ai quarti del primo Slam stagionale. Il numero 2 del mondo, trionfatore a Melbourne nel 2024 e nel 2025, si impone nella sfida tutta tricolore per 6-1, 6-3, 7-6 (7-2) in 2h09'. Sinner aspetta. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

