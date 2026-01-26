Australian Open oggi Sinner-Darderi – Diretta

Oggi, 26 gennaio, si disputano gli ottavi di finale degli Australian Open 2026, con Jannik Sinner impegnato nel derby azzurro contro Luciano Darderi. L'incontro, trasmesso in diretta tv e streaming, rappresenta un momento importante per entrambi i tennisti, che arrivano a questa fase dopo aver vinto le edizioni precedenti. Una sfida da seguire per appassionati e tifosi italiani, nel rispetto di un torneo di grande livello.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo negli ottavi degli Australian Open 2026. Oggi, lunedì 26 gennaio il tennista azzurro è atteso dal derby azzurro con Luciano Darderi – in diretta tv e streaming – nello Slam di Melbourne, a cui arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e 2025. Il numero due del mondo, nei turni precedenti del torneo, ha eliminato Hugo Gaston, James Duckworth ed Eliot Spizzirri. Darderi invece ha battuto Cristian Garin, Sebastian Baez e Karen Khachanov. In caso di passaggio del turno, Sinner affronterà ai quarti il vincente di Shelton-Ruud. —sportwebinfo@adnkronos.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

