Australian Open oggi Musetti-Fritz – Diretta

Oggi agli Australian Open 2026, Lorenzo Musetti affronta Taylor Fritz negli ottavi di finale. La partita è trasmessa in diretta televisiva e in streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire un importante appuntamento del torneo di Melbourne. L’incontro rappresenta un momento chiave per il talento italiano, in una competizione che mette alla prova le proprie capacità contro uno dei favoriti del torneo.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna protagonista agli Australian Open 2026. Lunedì 26 gennaio il tennista azzurro affronta Taylor Fritz – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Musetti, nei turni precedenti del torneo, ha battuto Raphael Collignon, Lorenoz Sonego e Tomas Machac. Fritz invece ha eliminato Valentin Royer, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

LIVE Musetti-Fritz, Australian Open 2026 in DIRETTA: sfida di cartello tra n.5 e n.9!Benvenuti alla diretta dell’ottavo di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz.

LIVE Musetti-Fritz, Australian Open 2026 in DIRETTA: all’alba l’ottavo più affascinante del torneoBenvenuti alla diretta testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Carlos Alcaraz vs Lorenzo Musetti, Fritz vs de Minaur | Nitto ATP Finals 2025 Highlights Day 5

Argomenti discussi: Australian Open: tre italiani agli ottavi. Così Sinner, Musetti e Darderi hanno scritto una pagina di storia; Australian Open: Musetti maratoneta, passa al 5° e trova Fritz. Impresa Darderi, è agli ottavi; Musetti batte Collignon oggi, Australian Open. La partita e prossimo avversario; Australian Open, Alcaraz ok. Sinner, Musetti e Darderi: ottavi lunedì.

LIVE Australian Open: Musetti-Fritz, chi vince ai quarti sfida DjokovicA Melbourne si giocano gli ultimi ottavi: prima del derby italiano Sinner-Darderi, Lorenzo sfida l'americano attuale numero 9 Atp ... gazzetta.it

Diretta Australian Open 2026/ Musetti Fritz streaming video tv: ottavi a Melbourne (oggi lunedì 26 gennaio)Diretta Australian Open 2026, Musetti Fritz streaming video tv oggi, lunedì 26 gennaio: orario e risultato, bel match per il toscano negli ottavi. ilsussidiario.net

McEnroe duro su Sinner: "La chiusura del tetto agli Australian Open A parti inverse..." - facebook.com facebook

#Furlan spiazzato da #Sinner: quell'aneddoto sugli Australian Open del '96 x.com