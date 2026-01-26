Australian Open Musetti è strepitoso | abbatte Fritz in tre set e vola ai quarti

Lorenzo Musetti si impone agli Australian Open, battendo Taylor Fritz in tre set e raggiungendo per la prima volta i quarti di finale dello Slam. Con una prestazione solida e determinata, il tennista italiano ha dimostrato grande maturità e capacità di reggere la pressione, conquistando un risultato importante nel circuito ATP. La sua vittoria rappresenta un passo avanti significativo nella sua carriera e un segnale positivo per il tennis italiano.

Una partita splendida, perfetta, mostruosa: Lorenzo Musetti, numero 5 del ranking Atp, compie un capolavoro contro l'americano Taylor Fritz, numero 9 della classifica mondiale, sconfiggendolo agli ottavi di finale degli Australian Open con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-4 in 2 ore e quattro minuti approdando ai quarti di finale dello Slam australiano per la prima volta. Mercoledì si annuncia una sfida scoppiettante contro Novak Djokovic, La felicità di Musetti. " Mi sento molto orgoglioso e felice. Abbiamo giocato tante volte con Fritz. L'ultima volta a Torino aveva vinto lui. Oggi ho giocato con una mentalità diversa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

