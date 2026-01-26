Australian Open | Musetti batte Fritz in 3 set e vola ai quarti con Djokovic

Lorenzo Musetti si impone su Taylor Fritz in tre set (6-2, 7-5, 6-4) nel torneo degli Australian Open, avanzando ai quarti di finale. Domani affronterà Novak Djokovic, proseguendo la sua corsa nel primo Slam dell’anno. La partita rappresenta un importante passo nel percorso del giovane tennista italiano, che si prepara alla sfida contro uno dei più forti del circuito.

Lorenzo Musetti batte in tre set Taylor Fritz (6-2, 7-5, 6-4) e vola ai quarti di finale degli Australian Open, in cui domani sfiderà il serbo Novak Djokovic. Mai veramente in discussione l’esito del match, dominato dall’azzurro, attuale numero 5 del ranking mondiale (con la speranza di chiudere l’avventura a Melbourne da numero 3). «Sono molto orgoglioso, conosco Taylor molto bene; mi ha battuto l’ultima volta che ci siamo affrontati, a Torino» (al Masters di novembre), ha detto il 23enne italiano: «Oggi sono arrivato con una mentalità diversa e il mio servizio ha funzionato davvero bene. Non credo di aver mai messo a segno così tanti ace» (13). 🔗 Leggi su Feedpress.me

