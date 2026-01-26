Australian Open Musetti asfalta Fritz | nuovo record ora Djokovic

Lorenzo Musetti si è imposto su Taylor Fritz negli Australian Open, raggiungendo i quarti di finale. Con questa vittoria, il giovane tennista italiano si prepara a sfidare Novak Djokovic. Un risultato importante che conferma il crescente livello del tennis italiano e la competitività dei suoi talenti nel circuito major. Ora, l’attenzione è rivolta alla prossima sfida contro uno dei più grandi campioni del nostro tempo.

Lorenzo Musetti ha fatto il suo dovere contro Taylor Fritz ed è ai quarti di finale degli Australian Open: nuova sfida contro Djokovic I campioni sono fatti di un’altra pasta e l’Italia nel tennis ne sa qualcosa. Lorenzo Musetti vola a Melbourne e porta a casa i quarti di finale con uno straordinario 6-2 7-5 6-4. Sono bastate due ore e tre minuti per regolare un avversario temibile come Taylor Fritz e strappare il pass per il prossimo turno. ‘Muso’ ha messo in campo grande grinta e ha sbagliato davvero poco, unendo la tecnica a una determinazione che difficilmente lo schioderà da questi livelli.🔗 Leggi su Sportface.it

Australian Open, Musetti batte Fritz e va ai quarti: incontrerà DjokovicLorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz nei round precedenti degli Australian Open, qualificandosi per i quarti di finale del torneo.

LIVE Australian Open: Musetti-Fritz, chi vince ai quarti sfida DjokovicIn diretta dagli Australian Open, si disputano gli ottavi di finale con Musetti-Fritz e Sinner-Darderi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Australian Open, Musetti si vendica dopo Parigi: Sonego ko. Djokovic asfalta i sogni di Maestrelli, Darderi firma l’impresa; Musetti rimonta Collignon, che poi si ritira! Gli highlights del match in 3'; Australian Open, risultati giovedì 22 gennaio: Musetti e Darderi avanti, oggi Sinner; Guarisci presto Raph: il messaggio di Lorenzo Musetti alla telecamera dopo il ritiro di Collignon.

Musetti senza pietà su Fritz, spazzato in tre set: ai quarti Australian Open ora c'è DjokovicProsegue la marcia di Lorenzo Musetti agli Australian Open. Il carrarino, numero 5 del ranking, ha battuto agli ottavi lo statunitense Taylor Fritz imponendosi in tre set con il punteggio di 6-2, 7-5, ... tuttosport.com

Tennis, vittoria di Musetti agli Australian Open, batte Fritz in tre set e vola ai quartiLorenzo Musetti vola per la prima volta in carriera ai quarti di finale degli Australian Open 2026. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Taylor Fritz in tre set nel match degli ottavi dello Slam ... tg.la7.it

McEnroe duro su Sinner: "La chiusura del tetto agli Australian Open A parti inverse..." - facebook.com facebook

Ottavo appuntamento di Schiaffo al Volo per questi Australian Open 2026 Simone Eterno, Jacopo Lo Monaco e Fabio Colangelo LINK youtube.com/live/2_12s-8K4… x.com