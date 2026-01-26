Australian Open di fuoco | domani previsti 45° cosa prevede il protocollo caldo estremo

L’Australian Open affronta una giornata di temperature estreme, con 45°C previste. Per garantire la sicurezza di giocatori e spettatori, alcuni incontri saranno anticipati e il tetto del campo potrà essere chiuso al raggiungimento di soglie di calore prestabilite. Queste misure fanno parte del protocollo per il caldo estremo, adottato per minimizzare i rischi legati alle alte temperature durante le partite.

Sabato 24 gennaio è stata una giornata tremenda, dal punto di vista del caldo, all'Australian Open. Ma le previsioni di Melbourne lasciano presagire anche peggio in vista di domani, primo giorno di quarti di finale. Le temperature dovrebbero arrivare oltre i 40°, con il rischio di toccare il picco dei 45°. Un caldo che renderà provvidenziali varie misure di sicurezza, come testimonia un comunicato apposito del torneo. Le porte saranno aperte già alle 9 del mattino, e sulla Margaret Court Arena, teatro degli incontri di doppio, si inizierà alle 11 piuttosto che alle 11.30 (le 1.30 della notte italiana).

