Australian Open 2026 Sinner vola ai quarti di finale | Darderi sconfitto in tre set

Jannik Sinner ha superato Luciano Darderi negli ottavi di finale degli Australian Open 2026, raggiungendo i quarti di finale del torneo. La partita si è conclusa in tre set, segnando un passo importante per il percorso del tennista italiano nel primo Slam stagionale.

Melbourne, 26 gennaio 2026 – Jannik Sinner vince il derby italiano con Luciano Darderi negli ottavi di finale degli Australian Open 2026 e vola ai quarti del primo Slam stagionale. Il numero 2 del mondo, trionfatore a Melbourne nel 2024 e nel 2025, si impone nella sfida tutta tricolore per 6-1, 6-3, 7-6 (7-2) in 2h09?. Sinner aspetta ora il vincente del match tra lo statunitense Ben Shelton e il norvegese Casper Ruud. Sul campo della Margaret Court Arena, dove si gioca nel pomeriggio australiano con una temperatura inferiore ai 30 gradi, Sinner archivia la pratica soffrendo solo nel terzo set. Cosa dice Sinner.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Australian Open Sinner vince in tre set su Darderi e va ai quartiJannick Sinner si qualifica per i quarti di finale agli Australian Open, dopo aver sconfitto Luciano Darderi in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6.

Australia Open, Musetti batte Fritz in tre set e vola ai quarti. Alle 8 Darderi-SinnerLorenzo Musetti ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale degli Australian Open, vincendo in tre set contro Taylor Fritz (6-2, 7-5, 6-4).

